Уже на первом этапе опытной эксплуатации Платформы – в декабре-январе – принято около 400 сообщений граждан.

Жалобная книга - в электронном формате. Платформа обратной связи с населением успешно реализуется на базе портала Госуслуг.Жалобы и предложения принимаются на стартовой странице в графе "Сообщить о проблеме" или через мобильное приложение "Госуслуги. Жалобы". Срок рассмотрения снизился до десяти дней. Упрощение и ускорение обратной связи должно сделать проект востребованным среди горожан.Уже на первом этапе опытной эксплуатации Платформы – в декабре-январе – принято около 400 сообщений граждан. При этом более половины из них поступили через портал Госуслуг.