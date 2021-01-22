Напомним, что студенты ВУЗов переведены на дистант, в колледжах введена смешанная система обучения, а кафе и рестораны работают только до часа ночи. Развлекательные мероприятия в заведениях общепита запрещены, минимум, до 15 февраля.

Владимирский Роспотребнадзор не намерен отменять антиковидные ограничения для работы заведений общепита и обучения студентов. Об этом на онлайн-брифинге по ситуации с коронавирусом рассказала специалист ведомства Марина Колтунова.«Предложить губернатору снять их пока не планируется», - уточнила она.При этом в оперштабе обещали обсудить вопрос, касающийся работы баров.Напомним, что студенты ВУЗов переведены на дистант, в колледжах введена смешанная система обучения, а кафе и рестораны работают только до часа ночи. Развлекательные мероприятия в заведениях общепита запрещены, минимум, до 15 февраля.