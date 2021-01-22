Об этом директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила сегодня в ходе еженедельного брифинга

Об этом директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила сегодня в ходе еженедельного брифинга, посвященного текущей эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.По словам главы медицинского ведомства, для этих целей владимирское фармацевтическое предприятие «Генериум» безвозмездно предоставило региональной системе здравоохранения 20 мобильных фармацевтических морозильников. Это оборудование будет установлено на мобильные фельдшерско-акушерские пункты, всего их в области восемнадцать. Медпункты на колесах будут выезжать в различные предприятия и организации, в отдаленные или труднодоступные территории и прививать жителей на местах.Кроме того, компания «Беко» из Киржачского района, производящая бытовую технику, также безвозмездно предоставила медучреждениям области 20 морозильных камер. «Это позволит обеспечить правильное хранение вакцин, оснастить прививочные пункты необходимым оборудованием и повысить доступность вакцинопрофилактики для жителей Владимирской области», – сообщила Елена Утемова.