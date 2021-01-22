В области сейчас около двадцати четырёх тысяч безработных, больше половины из них- женщины. Оказать помощь женщинам с несовершеннолетними детьми в трудоустройстве и получении новый профессии теперь можно благодаря Президентскому гранту "Занятость МАМ". Инициатор проекта Владимирский областной союз женщин.

В области сейчас около двадцати четырёх тысяч безработных, больше половины из них- женщины. Оказать помощь женщинам с несовершеннолетними детьми в трудоустройстве и получении новый профессии теперь можно благодаря Президентскому гранту "Занятость МАМ". Инициатор проекта Владимирский областной союз женщин.Юлия Горбунова осталась без работы во время пандемии и фактически без средств к существованию. Одна воспитывает двух детей. Узнала, что у нас в области можно трудоустроиться благодаря Президентскому гранту "Занятость МАМ". Одно из условий получения такой помощи стоять на учете по безработице.Юлия Горбунова, жительница г. Владимира:- Я узнала о гранте, о возможности, что можно повысить какую-то квалификацию, может быть приобрести новую профессию. Мы же не все все о себе знаем, поэтому как только услышала сразу пришла.Юлия по образованию биолог, но работала в сфере торговли. Говорит, готова учиться. Видит себя в индустрии красоты. Курсы визажистов , например, помогли бы ей найти новую работу. У многодетной мамы из Владимира Натальи Зайцевой другая история. Пришлось уволиться для того, чтобы ухаживать за родителями-инвалидами. Сейчас работает один муж. Материально очень сложно , признается мама трех несовершеннолетних дочек.Наталья Зайцева, жительница г. Владимира:Я начала искать работу и мне предложили, что по Программе переобучения, что могут предложить повысить свою квалификацию, может быть , на другую работу трудоустроиться. Предлагают обучение по новым специальностям , может быть самозанятость, найти , но это опять же по программе.Как раз на таких женщин, готовых к получению новых знаний, и рассчитан грант. Программа разработана владимирским областным Союзом женщин.Валентина Бородина, председатель Владимирского областного Союза женщин:- И курсы будут, и психологи будут работать с каждым человеком, с каждой мамочкой будет проводиться индивидуальная беседа , что она хочет. Ведь есть и надомный труд, есть разный. Если женщина потеряла полностью работу она может переквалифицироваться и ей будут предлагать.Партнером проекта выступила администрации области, подключили и работодателей. Учебные группы будут сформированы в 5 городах нашего региона. В каждую войдет не менее двухсот участниц. К каждой из безработных мам будет применяться индивидуальный подход в выборе профессии. Сейчас в списке безработных во Владимирской области три тысячи женщин с детьми. И если программа "Занятость мам" поможет хотя бы части из них , это уже будет успехом, считают общественники.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.