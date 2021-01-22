Регион вошел в федеральный план событий, посвященных Александру Невскому, еще несколько лет назад.

800 лет со дня рождения великого князя и полководца Александра Невского в этом году отмечают на владимирской земле. О самых крупных федеральных и региональных проектах, посвященных Невскому, рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «По итогам встречи с министром культуры Ольгой Любимовой в настоящее время обсуждается проведение во Владимире всероссийского форума волонтеров культуры. Вы, наверное, слышали, что наш волонтерский центр очень хорошо показал себя - активно работает и вошел в десятку лучших волонтерских центров в стране».Регионвошел в федеральный план событий, посвященных Александру Невскому, еще несколько лет назад. Директор департамента культуры отметила несколько крупных проектов в 2021-м. Межрегиональная акция "Венок славы" планируется на август. Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне" традиционно состоится в Суздале в конце августа. Совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником ожидается масштабная выставка, посвященная великому князю. А областная научная библиотека выпустила литературно-краеведческий календарь.Анастасия Сахарова