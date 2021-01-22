Какова судьба собинских казарм, которые пострадали на пожаре в новогодние праздники? Наша съемочная группа побывала на месте происшествия.

Какая судьба ждет собинские казармы? Пожар настиг один из корпусов в новогодние праздники. Жители потеряли дом. Как выглядят "коридоры" после пожара и когда построят новое жилье?Причина возгорания собинских "коридоров" на Рабочем проспекте до сих пор не выяснена. Хотя известно, в какой комнате начался пожар. Здесь жила женщина по имени Рита. Как говорят соседи: пьющая, но не курящая. Поэтому от сигареты огонь начаться не мог. Да и самой Риты не было дома, уверяют жильцы.Николай Чванов, житель казармы:- Пожар начался в этой комнате, перекинулся плавно на эту. А пострадала комната одна - там жил дядя Вова Третьяков с собакой. Он чуть в окошко собак не выбросил.Если у других жильцов остались ценные вещи, мебель , то у Владимира Третьякова сгорело всё.Впрочем, жители пожару не удивились. Чему удивляться, когда год их основания -1871-ый? Стены прочные, на века. А проводку веками не меняли. Зухра Здобнова живет здесь 10 лет. В 2010 году ее с сыном перевели из другого общежития. Но больше дома у нее нет. Когда пожарные тушили огонь, из-за воды обрушился потолок.Зухра Здобнова, жительница:- Когда я сюда пришла, здесь была лужа и штукатурка упала.В корпусе числятся 150 семей. Каждой теперь нужен новый дом. Пока погорельцы живут в гостиницах, у родственников и в комнатах, предоставленных местной администрацией.- Сейчас в казарме нет ни света, ни воды, ни газа. Комнаты брошенные, в них никто не живет. Жители постепенно вывозят личные вещи. Хотя, судя по некоторым комнатам, вывозить они их не собираются.Эти казармы называют "собинским Манчестером". За внешнее сходство с индустриальным британским городом. Однако, внутри казармы мало напоминают Англию. Хотя и числятся "объектами культурного наследия". Построили их братья Лосевы, почетные граждане Владимира и Собинки. Они возвели в городе текстильную фабрику, которая стала в СССР одной из крупнейших. И 8 коридоров на тысячу жилых мест.Несколько лет назад встал вопрос о сносе казарм. И об исключении их из числа памятников.Михаил Иванов, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия:- Хотелось бы поставить некую точку. Была проведена государственная историко-культурная экспертиза. И она показала нецелесообразным исключать их из числа памятников. Это характерный объект индустриальной архитектуры.Поэтому казармы сносу не подлежат, рассказывает начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов.Собинка участвует в нескольких программах по переселению из аварийного жилья. Однако, этот дом в федеральную программу не вошел.Елена Карпова, глава города Собинки:- В федеральную программу попали дома, которые признаны аварийным в январе 2017 года, а данный дом был признан аварийным в 2019 году.Сначала чиновники предложили вложить средства в реконструкцию казарм. Но это займет не один год, отмечает глава Собинского района Александр Разов. А людям дом нужен сейчас. Уже почти готовы 40 комнат, в которые можно будет въехать меньше чем через полгода.А какое же будущее ждет архитектурное наследие 19 века? Сегодня в Собинском районе немало инвест-проектов. Планируется открытие новых производств и увеличение числа рабочих.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- А вот работодатель не думает - где они будут жить? Да, построили новый завод, привлекли рабочую силу. А жить-то где? Жилья-то нет. Нам не хватает жилья, чтобы расселить людей из аварийных домов. А вот в 19 веке почетные граждане Владимира и Собинки об этом думали.Поэтому единственная надежда - на инвесторов. Есть и земля, и инфраструктура. И потенциальное жилье для будущих работников. Осталось лишь найти современных братьев Лосевых.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.