Все ковидные ограничения во Владимирской области сохранятся. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. На коронавирусном брифинге 22 января представитель ведомства Марина Колтунова

Все ковидные ограничения во Владимирской области сохранятся. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. На коронавирусном брифинге 22 января представитель ведомства Марина Колтунова сообщила, что уровень коллективного иммунитета от ковида сейчас составляет всего 20%. И этого недостаточно для смягчения ограничений, в том числе для кафе и ресторанов. Хотя первый зам. губернатора Шевченко на том же брифинге