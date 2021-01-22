Сообщила сегодня на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.
Ситуация с заболеваемостью учителей во Владимирской области стабильная . Сообщила сегодня на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, заместитель директора департамента образования Елена Запруднова. По её словам, на сегодняшний день на больничном по коронавирусу находятся 118 преподавателей.
Но в то же время несколько увеличилось число заболевших школьников и дошкольников. Как сообщила замглавы департамента, с понедельника на карантин по
COVID
-19 закрыты
отдельные классы в 8 школах региона: 5 -
в Гусь-Хрустальном, по одной в Киржачском, Меленковском районах и округе Муром. В 6 детсадах закрыто по одной группе: в Гусь-Хрустальном (в 3 учреждениях), Меленковском, Суздальском районах и округе Муром.
В образовательных учреждения усилены меры
профилактики распространения инфекции.