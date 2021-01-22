На землях сельхозназначения рядом с деревней Сукманиха установлен факт несанкционированного складирования производственных отходов.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области приняло к производству материалы проверки о выявленном нарушении требований земельного законодательства, поступившие из ОМВД России по Кольчугинскому району.Согласно материалам проверки, на землях сельхозназначения рядом с деревней Сукманиха установлен факт несанкционированного складирования производственных отходов.Инспекторы на месте обнаружили место со следами от складирования промышленных отходов, а именно: на площади ориентировочно 1065,3 кв.м примят сухостой сорных трав и на поверхности видны следы сухого вещества серо-зеленого цвета. На данном участке было отобрано 6 почвенных образцов.Результаты исследований свидетельствуют, что в 6 образцах содержание химических токсикантов не соответствует установленным нормативам по показателю - медь (подвижная форма), а в 1 образце по показателю - цинк (подвижная форма).Нарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3000 рублей.