Из 1905 ковидных коек занято – 1295.

Во Владимирской области из 1905 развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом занято – 1295, то есть 68%. Об этом во время традиционного брифинга по текущей эпидситуации сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Главврач региона также отметила, что заболеваемость среди медиков снизилась.«Показатель не превышает 3,5% от общей численности», - уточнила она.При этом чиновники задумались о том, чтобы вернуть коронавирусные места для оказания помощи пациентам с другими заболеваниями.В первую очередь рассматривается обратное перепрофилирование в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.