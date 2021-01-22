Гало появилось в городе Камешково.

Жительница города Камешково Наталья Мельникова зафиксировала уникальное для Владимирской области оптическое явление. Необычный эффект она наблюдала 18 января.Световой лес является одним из видов гало и представляет собой несколько столбов, которые образуются от искусственных источников света. Он появляется при отражении лучей света от плоских ледяных кристаллов, которые витают в воздухе. Среди условий появления аномалии – низкая температура воздуха и высокая влажность.Добавим, что в это время яркое свечение также запечатлели жители Подмосковья и Пермского края.