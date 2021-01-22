Таким образом, за два месяца региону поставят ещё 45 800 ампул с «противоядием». Об этом рассказал замгубернатора по социалке Сергей Шевченко.

До конца января Владимирская область получит 13 400 доз вакцины от коронавируса. В феврале — ещё 32 400. Таким образом, за два месяца региону поставят ещё 45 800 ампул с «противоядием». Об этом рассказал замгубернатора по социалке Сергей Шевченко.Он добавил, что невозможность записаться на вакцинацию связана с проблемой с регистрацией больниц на общероссийском сайте. С учётом того, что с 18 января иммунизация населения стартовала по всей стране, на портале выстроилась очередь.«В ближайшее время записаться на прививку станет проще», - заверил вице-губернатор.При росте поставок «Спутника V» будет увеличиваться и количество прививочных пунктов. На сегодняшний день их развёрнуто 43. В обладминистрации также рассматривают вопрос об организации вакцинации в больничных кабинетах крупных предприятий.Вакцина противопоказана людям с хроническими заболеваниями, тяжёлыми аллергиями, беременным или матерям, кормящим грудью, а также детям до 18 лет.С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца. Со дня заражения коронавирусом – более 6 месяцев, а с даты заболевания ОРВИ – не менее месяца.Второй компонент вакцины вводится через 21 день после первого.