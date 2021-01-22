Владимирская область до конца января получит ещё 13 400 доз вакцины “Спутник V” для массовых прививок. На прошлой неделе в наш регион пришла партия в 16 800 доз. Эту информацию сообщил

Владимирская область до конца января получит ещё 13 400 доз вакцины “Спутник V” для массовых прививок. На прошлой неделе в наш регион пришла партия в 16 800 доз. Эту информацию сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко на очередном брифинге по коронавирусу. И это число поступивших вакцин оказалось значительно меньше, чем говорилось ранее. А планировалось к февралю доставить