Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Трудовой, Жилищный, Земельный кодексы и в закон о государственной гражданской службе. Спикер ГД Вячеслав Володин направил инициативы в профильные комитеты.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Трудовой, Жилищный, Земельный кодексы и в закон о государственной гражданской службе. Спикер ГД Вячеслав Володин направил инициативы в профильные комитеты.Внесенные главой государства законопроекты парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке в соответствии с регламентом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.Весенняя сессия ГД открылась 19 января. Депутаты продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии.Также парламентарии рассмотрят вопросы по в России, включая законопроекты о защите персональных данных и цифровой валюте.