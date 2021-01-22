От коронавируса в Москве привились уже более 220 тысяч человек. Врач-иммунолог, кадидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, какие могут быть осложнения после вакцинации и что делать, чтобы справиться с побочными эффектами.

От коронавируса в Москве привились уже более 220 тысяч человек. Врач-иммунолог, кадидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, какие могут быть осложнения после вакцинации и что делать, чтобы справиться с побочными эффектами.Вакцинация в Москве проходит российским препаратом "Спутник V". Заразиться коронавирусом от самой вакцины невозможно, отметил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.По его словам, побочные эффекты после прививки бывают очень редко и быстро проходят. Повышение температуры и сильную головную боль можно сбить обычным парацетамолом или ибупрофеном.Также возможны зуд, отек, покраснение в месте введения вакцины, говорится в памятке к "Спутник V". Такие симптомы отмечают 4,7% получивших прививку.В 6% случаев у человека повышается температура, возникает озноб, чувство жара или ломота в теле. Гораздо реже встречаются заложенность носа, першение в горле – лишь у 1,5% пациентов.При этом осложнения от коронавируса гораздо тяжелее, чем побочные эффекты от прививки, отмечают медики. Уровень антител у прошедших вакцинацию сильно выше, чем у переболевших.Но стоит помнить, что прививка не гарантирует 100% защищенности от заражения коронавирусом. Клинические исследования показали эффективность вакцины "Спутник V" на уровне около 95%. Тем не менее вакцинация все равно снижает риски тяжелого течения заболевания.После прививки иммунитет к COVID-19 развивается в любом случае, вне зависимости от наличия температуры, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он рекомендует не переохлаждаться и не перегреваться после прививки, избегать стрессов. Алкоголь тоже желательно временно исключить.Место прививки не стоит мочить в течение трех дней, баню и сауну тоже лучше не посещать, а также избегать физических нагрузок, рассказал вирусолог. Он посоветовал употреблять продукты с большим количеством белка.Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Сделать прививку могут также люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями. Для них вакцинирование особенно важно, ведь такие пациенты переносят COVID-19 тяжелее всех, главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина.Для вакцинации в Москве доступно 100 кабинетов в разных районах города. Также прививочные пункты открыты в крупных торговых центрах. Там работают выездные бригады врачей.