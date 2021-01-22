С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 539 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 589 пациентов. В стационарах лежит 654 человека, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2350 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 96 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 45 костромичам. Шесть новых пациентов выявлено Красном-на-Волге, по пять - Шарье, Галичском и Костромском районах. Четыре инфицированных прибавились в Межевском районе, по три - в Нерехте и Солигаличском районе. По два человека, заболевших ковидом, зафиксировано в Буе, Островском и Пыщугском районах. По одному жителю - в Волгореченске, Парфеньево, Мантурово, Макарьеве, Павино, а также в Антроповском, Чухломском, Вохомском и Кадыйском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 539 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 589 пациентов. В стационарах лежит 654 человека, из них 330 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2350 заболевших.