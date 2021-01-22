Во Владимирской области за сутки 22 января лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 22 января лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 случаев - во Владимире,15 - в Гусь-Хрустальном районе,17 - в округе Муром,10 - в Юрьев-Польскомрайоне10 - в Ковровскомрайоне9 - в Александровскомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне8 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Петушинскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне5 - в Гороховецкомрайоне4 - в Киржачскомрайоне4 - в Камешковскомрайоне3 - в Собинскомрайоне2 - в Судогодскомрайоне2 - в Селивановскомрайоне2 - в Радужном,1 - в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 130 случаев заболевания.4701 - Владимире,2813 - в Гусь-Хрустальномрайоне2413 - о. Муром,1632 - в Ковровскомрайоне1400 - в Александровскомрайоне1353 - в Петушинскомрайоне1088 - в Вязниковскомрайоне1088 - в Юрьев-Польскомрайоне835 - в Кольчугинскомрайоне761 - в Суздальскомрайоне743 - в Собинскомрайоне645 - в Гороховецкомрайоне557 - в Меленковскомрайоне526 - в Камешковскомрайоне516 - в Киржачскомрайоне491 - в Селивановскомрайоне296 - в г. Радужном,272 - в Судогодском.