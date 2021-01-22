Во Владимирской области за сутки 22 января лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 22 января лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
39 случаев - во Владимире,
15 - в Гусь-Хрустальном районе,
17 - в округе Муром,
10 - в Юрьев-Польском
районе
,
10 - в Ковровском
районе
,
9 - в Александровском
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Кольчугинском
районе
,
7 - в Петушинском
районе
,
7 - в Суздальском
районе
,
5 - в Гороховецком
районе
,
4 - в Киржачском
районе
,
4 - в Камешковском
районе
,
3 - в Собинском
районе
,
2 - в Судогодском
районе
,
2 - в Селивановском
районе
,
2 - в Радужном,
1 - в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 130 случаев заболевания.
4701 - Владимире,
2813 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2413 - о. Муром,
1632 - в Ковровском
районе
,
1400 - в Александровском
районе
,
1353 - в Петушинском
районе
,
1088 - в Вязниковском
районе
,
1088 - в Юрьев-Польском
районе
,
835 - в Кольчугинском
районе
,
761 - в Суздальском
районе
,
743 - в Собинском
районе
,
645 - в Гороховецком
районе
,
557 - в Меленковском
районе
,
526 - в Камешковском
районе
,
516 - в Киржачском
районе
,
491 - в Селивановском
районе
,
296 - в г. Радужном,
272 - в Судогодском.