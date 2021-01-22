На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 января 2021 года лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 января 2021 года лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.(39 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 130 случаев заболевания (4701 сл. в г. Владимире, 2813 сл. в Гусь-Хрустальном, 2413 сл. о. Муром, 1632 сл. в Ковровском, 1400 сл. в Александровском, 1353 сл. в Петушинском, 1088 сл. в Вязниковском, 1088 сл. в Юрьев-Польском, 835 сл. в Кольчугинском, 761 сл. в Суздальском, 743 сл. в Собинском, 645 сл. в Гороховецком, 557 сл. в Меленковском, 526 сл. в Камешковском, 516 сл. в Киржачском, 491 сл. в Селивановском, 296 сл. в г. Радужном, 272 сл. в Судогодском