Снегопад заставил потрудиться коммунальщиков области.

Снегопад заставил потрудиться коммунальщиков области. Сейчас снегоуборочная техника работает круглосуточно, практически во всех уголках региона. Наша съёмочная группа побывала в Петушинском районе.Это деревня Крутово. Здесь постоянно проживает чуть больше ста пятидесяти человек. Как и городские жители, они каждый день ходят на работу, в магазин, на прогулку. И обильные снегопады не должны создавать для местных жителей никаких проблем.Николай Савин, житель деревни Крутово: «Когда большой снег, обычно все прочищают они. Никогда такой задержки не было. По задам они у нас прочищают. Тоже там же дачи у нас. Здесь по улице прочищают, по старой деревне. Везде».НоВикторию Фроленко качество уборки не устраивает. Дело в том, что асфальтированная дорога от стадиона и до магазина принадлежит району, который, по словам Виктории, чистит её более тщательно. Остальная территория деревни - под контролем администрации сельского поселения. Как раз их работой жительница и возмущена.Виктория Фроленко, жительница деревни Крутово: «Расчистка фронтальным погрузчиком, я считаю, это некачественная расчистка, потому что колея образуется после первых нескольких машин, поэтому смысла в такой расчистке не вижу никакой. Плюс в комментариях ВК они мне отвечают, что расчищают соответственно ГОСТам. По ГОСТу должны расчистить спустя 6 часов, а сейчас пошли 6-ые сутки. Вот только буквально несколько минут назад прошёл опять же фронтальный погрузчик».Как говорит Виктория, из-за узкой зоны расчистки, когда едут встречные машины, частенько приходится въезжать в сугробы. Кроме того, в деревне дороги не посыпают песко-соляной смесью. Из-за этого очень скользко.В администрации Петушинского района считают: со снегопадами справились. А на жалобы старались реагировать оперативно. Их, кстати, немного.Анна Волкова, консультант по связям со СМИ администрации Петушинского района: «Проблема была обозначена в соцсетях. Если жители обращаются с какой-либо просьбой или жалобой, конечно, мы стараемся оперативно ответить.Из-за обильных снегопадов подрядные организации у нас занимались очисткой дорог от снега в Петушинском сельском поселении. Все были предупреждены заблаговременно. Техника работала практически круглосуточно, читка дорог от снежных заносов была организовала по принципу приоритетности. У нас очистка дорог идет по ГОСТу»,Петушинский район прошел проверку снегопадом. Но сложности с расчисткой дорог возникаютво всём регионе.И здесь нужна инициатива самих жителей. Если вы заметилинеубранный участок дороги,необходимо обратиться в администрацию своегопоселения.А можновзять в руки лопатыи самим почистить двор илидорожку. Как это сделали, например, в Коврове.Любовь Истратова, Мария Городская, Илья Хлудов«Вести-Владимир»