Они посчитали это незаконным и обратились в инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области.

В квитанциях жителей поселка Вяткино Судогодского района появилась строка: "аренда контейнерной площадки". Они посчитали это незаконным и обратились в инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области. На что им на днях пришел ответ.Как пояснили в жилинспекции, обязанность по созданию и содержанию мест накопления ТКО в частном секторе осуществляется силами органов местного самоуправления. У судогодского муниципального коммунального предприятия «Благоустройства» заключен договор с «ЕРИЦ Владимирской области» на проведение и начисление платежей с жителей Вяткино за аренду контейнерной площадки. В этой связи жилинспекция направила ЕРИЦ предостережение о снятии этих начислений. А в прокуратуру направлено письмо для принятия мер к администрации Судогодского района.По материалам .