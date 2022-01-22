Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на территории Владимирской области в отношении 3...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на территории Владимирской области в отношении 3 человек возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.В ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств в Собинском районе задержали 30-летнего и 48-летнего местных жителей. У 30-летнего мужчины при себе находился сверток, в котором, согласно заключению проведенной впоследствии экспертизы, хранился синтетический наркотик, массой более 1 грамма. У второго задержанного – 48-летнего жителя Собинки оперативники изъяли наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 7,2 грамма.Сотрудники Юрьев-Польского ОМВД в результате отработки информации задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотического средства, массой более 23 грамм. По словам мужчины, дикорастущее растение он обнаружил в лесополосе, сорвал его, высушил и хранил у себя дома.ФОТО: https://www.pexels.com/ru