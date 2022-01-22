Ребята посетили дежурную часть полиции, оценили оснащение служебных автомобилей, узнали некоторые тонкости деятельности эксперта-криминалиста и посетили музей ОМВД.

Полицейские ОМВД России по Кольчугинскому району в рамках проводимой акции «Студенческий десант» организовали для школьников средней общеобразовательной школы № 4 города Кольчугино ознакомительную экскурсию в районный отдел полиции.В начале экскурсии ребята смогли оценить оснащение полицейского автомобиля для перевозки подозреваемых и обвиняемых и патрульного авто ДПС. Подробно рассказали о том, какие особенности имеют служебные автомобили инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Д.А. Голдобин и младший лейтенант полиции Я.С. Амирджанян, полицейский-водитель ОКПО старший сержант полиции Д.В. Кужлев. Полицейские продемонстрировали профессиональную экипировку. Каждый из учащихся смог примерить на себя бронежилет и понять, насколько непросто носить этот элемент индивидуальной защиты продолжительное время.Затем ребята проследовали в дежурную часть полиции. О деятельности одного из главных подразделений подробно рассказал начальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Д.А. Куприянов.С интересом слушали школьники эксперта-криминалиста, который поделился профессиональными знаниями в области проведения дактилоскопических, трасологических, почерковедческих и иных экспертиз, рассказал о применении в экспертной деятельности современных технических средств и оборудовании.Экскурсию по музею ОМВД России по Кольчугинскому району для ребят провели специалист отдела по работе с личным составом капитан внутренней службы Ольга Маркитанова и специалист направления по вооружению майор внутренней службы Сергей Алпаткин. Участники акции внимательно рассмотрели исторические материалы и экспонаты музея, в которых отражена история развития Отдела, а также услышали немало интересных фактов о службе и подвигах сотрудников милиции.Немало вопросов задали сотрудникам полиции школьники, ни один из них не остался без ответа.