Новое медицинское оборудование в 2022 году получат 10 больниц региона. Поставки ожидают Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Курловская, Меленковская, Петушинская, Собинская,

Новое медицинское оборудование в 2022 году получат 10 больниц региона. Поставки ожидают Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Курловская, Меленковская, Петушинская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская районные больницы, а также входящие в их структуру новые ФАПы. Среди предстоящих поставок – рентгеновские аппараты, электрокардиографы, дефибриляторы, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты УЗИ, кольпоскопы, аппараты ИВЛ, операционные столы, тонометры,