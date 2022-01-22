Если Германия начнет относиться к Северному потоку – 2 скептически, то это негативно скажется на проекте, уверен эксперт.

Если Германия начнет относиться к "Северному потоку – 2" скептически, то это негативно скажется на проекте, уверен эксперт.Несмотря на то, что газопровод "Северный поток – 2" достроен, его запуск отложен на неопределенное время. Проект так и не получил сертификацию. По мнению многих экспертов, причиной тому является геополитика.Напряженные отношения между Россией и странами Запада могут серьезно сказаться на будущем "Северного потока – 2". Так считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Позиция Германия крайне важна в этом вопросе, подчеркнул он.Маринченко сомневается, что "Северный поток – 2" будет запущен в 2022 году. А ведь еще совсем недавно всем казалось, что скоро газопровод заработает, отметил эксперт.Напомним, "Северный поток – 2" – магистральный газопровод, проложенный по дну Балтийского моря. Он начинается в Усть-Луге (Ленинградская область) и заканчивается в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания, Германия). Протяженность газопровода составляет 1 234 километра (2468 километров по двум ниткам).Ранее британский финансовый обозреватель Гай Чазан заметил, что в правительстве Германии из-за сертификации газопровода "Северный поток – 2". Запуск магистрали поддерживают лишь представители Социал-демократической партии.