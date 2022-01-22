В текущем году в автоавариях уже погибли 12 человек.

В текущем году ситуация на дорогах региона остается сложной. За 20 дней января в 84 автоавариях погибли 12 человек.Постоянное изменение погодных условий не способствует нормальному движению транспорта по дорогам региона и многие водители попросту забывают об основных положениях и нормах ПДД, что и приводит к тяжким последствиям.Госавтоинспекцией реализуется ряд первоочередных мер для стабилизации аварийности на дорогах региона.В очагах аварийности и потенциально опасных местах в периоды наибольшей вероятности совершения ДТП дополнительно будут нести службу более 50 сотрудников Госавтоинспекции. Для привлечения внимания участников дорожного движения на патрульных автомобилях будут применяться специальные световые сигналы, а также оповещение граждан с помощью сигнально-говорящих установок.В Александровском, Вязниковском, Суздальском и Гороховецком районах будут выставляться дополнительные передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.Наиболее пристальное внимание будет уделяться пешеходам, передвигающимся в темное время суток вне населенных пунктов без светоотражающих элементов на одежде, водителям большегрузных транспортных средств – с целью пресечения нарушения режима труда и отдыха или сна за рулем, водителям автобусов – в целях пресечения нарушений правил перевозки людей.Участникам дорожного движения будут вручаться памятки, которые также разместят на АЗС, автостоянках и объектах придорожного сервиса.Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить и соблюдать дистанцию.Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется при переходе проезжей части дороги быть предельно внимательными и, прежде чем начать переход, убедиться в безопасности. В темное время суток при движении по загородным трассам обязательно использовать световозвращающие элементы, в целях личной безопасности рекомендуем носить их постоянно.