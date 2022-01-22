На одной из ковровских дорог полицейские остановили автомобиль, за рулём которого был 31-летний...

На одной из ковровских дорог полицейские остановили автомобиль, за рулём которого был 31-летний местный житель. Мужчина оказался пьян - это подтвердило медицинское освидетельствование. В суде ковровчанина признали виновным в преступлении, и в качестве основного вида наказания ему был назначен уголовный штраф.Однако водитель не спешил с оплатой, и тогда судебным приставам пришлось принять ряд мер для взыскания задолженности: было вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника и о временном ограничении на выезд данного гражданина из Российской Федерации. Кроме того, было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении отечественного грузового и корейского легкового автомобилей, принадлежащих должнику.Только после этого мужчина оплатил долг в размере 200 тысяч рублей.