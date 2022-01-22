В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли пистолет, 3 магазина и 36 патронов, которые были направлены на исследование...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нижегородскому району задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов.В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в квартире на 3-й Карачаровской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину с ранением ступни, которая позднее была доставлена в медицинское учреждение. Установлено, что в результате возникшего между супругами конфликта мужчина произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет.Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 37-летнего местного жителя, который дал признательные показания. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли пистолет, 3 магазина и 36 патронов, которые были направлены на исследование. Согласно полученным результатам установлено, что оружие самодельно изготовлено из стандартного пистолета Макарова калибра 9 мм и является гладкоствольным огнестрельным оружием. Патроны также самодельно изготовлены с использованием видоизмененных гильз от стандартного патрона 10х24. Документы на приобретение и хранение оружия и боеприпасов задержанный не предъявил.Дознанием ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния - лишение свободы сроком до двух лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18