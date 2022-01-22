Вы знаете. на кого запрещено повышать голос в покоях британской королевы? На любимцев корги,...

Вы знаете. на кого запрещено повышать голос в покоях британской королевы? На любимцев корги, которых в королевстве уже 10 поколений. Эта порода очень полюбилась и владимирцам. И у нас появилось свое коржиковое королевство, в котором уже больше 60 любителей этих милых созданий. Возможны и вы захотите присоединиться?Коржик - так ласково называют собак породы корги. За вечно "улыбающуюся мордочку" в эту собаку влюбились и многие владимирцы. У нас в городе даже устраивают корги-встречи, на которых хозяева со своими питомцами участвуют в конкурсах. Например, выбирают самого быстрого коржика или самого длинного . Научно доказано, что длинна корги вдвое больше его высоты . Во Владимире даже появилась своя книга рекордов - Корги Гинесс 33. Организатор таких дог-встреч - Татьяна Ванькина.Татьяна Ванькина, хозяйка Купера, организатор корги-встреч: «Из Питера была идея, собрать всех в один чат. А конкурсы - это чтобы люди начали общаться, потому что собакам это не так интересно, как людям, наверное. Мы, в первую очередь, людей развлекаем ещё».Устраивают на встречах и собачьи бега. Интересно, что корги могут развивать скорость до сорока километров в час. Такие необычные соревнования пришли к нам из США. Впервые они прошли в американском штате Миннесота в 2016 году. Напоминает действо конные пробеги, но только корги, в отличие от лошадей, не всегда знают, в какую сторону бежать. А иногда задние лапы у них и вовсе обгоняют передние. Корги - звёзды соцсетей. Видео с ними набирают миллионы просмотров. И наш владимирский корги Морис тоже не отстает. Его хозяйка Татьяна Мошкина завела ему инстаграм-аккаунт. Количество подписчиков у Мориса постоянно растет.Татьяна Мошкина, хозяйка Мориса: «В основном, все с корги-встреч подписываются и все чокнутые на счет корги»."Коржи" за ЗОЖ! Им нравятся заниматься спортом. И делают они это регулярно. Вместе с хозяевами.Так выглядят корги-приседания.. Собаки этой породы не только спортсмены, но и интеллектуалы. Знают все популярные команды. Есть и необычныАртём Позин, заводчик корги: «Это овчарки. Они очень хорошо легко обучаются, но не то, чтобы сказал и он все понял. Все зависит от владельцев и их упорства».Легенда гласит, что корги подарены людям феями, за уважительное отношение к природе. Феи использовали их, как скакунов. Именно поэтому в окрасе у этих животных есть "седло". Считается, что корги до сих пор видят магических существ, поэтому и выражение глаз у них всегда - веселое. Конечно, бывает у них и плохое настроение. Особенно, когда их ругают за шалость.Алёна и Кирилл, хозяева корги Евы и Дивы:- Тапки они не носят, они их грызут. Тапки, плинтуса, ботинки.- Это всё к ним.- Это её стихия.- Если надо что-то истребить и уничтожить, это всё к ним.Корги настолько популярны во всем мире, что у них даже есть свои праздники и фестивали. Например, в Калифорнии отмечают "день пляжных корги". А в наших Челябинске и Питере ежегодно проходят "Шествие королевских корги" и фестиваль "Коргвин". Возможно, скоро и у нас в городе появится свой корги-праздник. Во Владимире на данный момент проживают 62 собаки этой породы, но с каждым годом их становится все больше.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"