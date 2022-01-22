Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к россиянам.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к россиянам.Накануне глава Госдепа обратился к жителям России и призвал их не принимать участие во вторжении на Украину, а также заявил: ни США, ни НАТО не угрожают РФ. Слова Энтони Блинкена возмутили ведущего политического шоу на канале "Россия 1" Владимира Соловьева.Журналист считает, что американский госсекретарь должен в первую очередь обратиться к гражданам своей страны, которые принимали участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и рисковали собой, а также к жителям Сирии, Афганистана и Ирака, пострадавшим от армии США.Соловьев назвал западных политиков волками в овечьей шкуре. Он напомнил им, что Россия требует уважения ее национальных интересов и честных отношений. По словам телеведущего, настоящие партнеры должны брать на себя обязательства и не отказываться от них."Мы вас видим насквозь. <...> Вы уже и [Михаила] Горбачева обманули, и [Бориса] Ельцина. Хватит!", – сказал журналист.Напомним, 21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны продолжили обсуждение гарантий безопасности, которые были предложены Москвой в декабре 2021 года.