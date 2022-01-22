Студенты колледжа посетили отдел ГИБДД, а ребята из ассоциации поисковых отрядов «Гром» вместе с председателем общественного совета при ОМВД побывали в музее.

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, в отдел ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный приехали студенты филиала Владимирского технологического колледжа.Ребята познакомились с работой инспекторов дорожно-патрульной службы, их основными задачами и полномочиями. Полицейские продемонстрировали присутствующим служебный автомобиль и его оснащение.Сотрудники регистрационно-экзаменационной группы подробно рассказали студентам колледжа обо всех этапах сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения, ответили на вопросы учащихся.Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный встретились и с ребятами из поисковой Молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», руководителем которой является председатель общественного совета при ОМВД Михаил Бунаев. Полицейские продемонстрировали воспитанникам амуницию и спецсредства сотрудников, заступающих на охрану общественного порядка.Председатель Совета Михаил Бунаев провел студентам экскурсию по музею Ассоциации поисковых отрядов «Гром», где ребята ознакомились с историей милиции и вооруженных сил, посмотрели исторические экспонаты, привезенные с мест боев Великой Отечественной войны.