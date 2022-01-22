Студенты лично пообщались с сотрудниками разных служб и подразделений, председателями совета ветеранов и общественного совета при ОМВД.

Ежегодно студенты Гороховецкого филиала «Вязниковского технико-экономического колледжа» в рамках акции «Студенческий десант» проходят однодневную стажировку в Отделении МВД России по Гороховецкому району. Встреча сотрудников полиции и студентов прошла в музее милиции в присутствии председателя общественного совета при Отд МВД России по Гороховецкому району.Об особенностях службы, основных целях и задачах рассказали гостям участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, инспекторы ГИБДД, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и эксперты-криминалисты. О порядке и требованиях, предъявляемых к желающим поступить в высшие образовательные учреждения системы МВД и на службу в органы внутренних дел, рассказала сотрудник группы по работе с личным составом.С историей становления районного отела полиции познакомил студентов председатель совета ветеранов Отделения МВД России по Гороховецкому району Анатолий Александрович Дмитриев и председатель общественного совета Евгений Петрович Ткаченко. Особое внимание они уделили тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Молодым людям рассказали о том, как можно попасть в ряды народной дружины.Гости с интересом рассматривали экспонаты и фотографии, знакомились с историческими документами, задавали вопросы о милиции и современной полиции.После занимательной экскурсии ребята попробовали себя в роли экспертов-криминалистов. Совместно с сотрудниками экспертно-криминалистического отделения студенты приняли участие в процессе снятия отпечатков пальцев с различных поверхностей.Далее стажирующиеся переместились в специально оборудованный кабинет, где попробовали свои силы в сдаче экзамена на право управления транспортным средством.Студенты поблагодарили полицейских за предоставленную возможность ознакомиться с особенностями службы различных подразделений, а полицейские в свою очередь поблагодарили ребят за участие, поздравили с наступающим праздником и пожелали успехов в учебе.