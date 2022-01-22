Обвиняемому грозит до 5 лет колонии.

В Октябрьском районном суде продолжается против бывшего руководителя ООО «Система» Сергея Русакова. Именно эта компанияПотерпевшими признаны более 100 человек. На очередном заседании заслушали показания пятерых. Многие говорят, что наказание Русакова для них не первостепенно. Главное - ускорить процесс сдачи дома в эксплуатацию.Между тем, стройфирма предлагала собственникам выплатить компенсации, но их размер не устроил жильцов.«Разница между стоимостью квартир в 2016 году и 2020 настолько существенна, что сейчас на эти деньги мы ничего не купим», -Каких-либо эпохальных решений во время очередных слушаний не принято. На следующих заседаниях Фемида продолжит вызывать владельцев для дачи показаний.Напомним, что обвиняемому грозит до 5 лет колонии.