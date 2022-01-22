Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира, к родильному дому №2...

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира, к родильному дому №2 поступило исковое заявление от сестры погибшей роженицы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в связи со смертью близкого родственника. Девушка отмечает, что действует в интересах несовершеннолетнего.Указывается, что ненадлежащее исполнение врачом медицинского учреждения своих профессиональных обязанностей привело к наступлению смерти пациента, что, в свою очередь, причинило родственникам нравственные страдания и переживания. Компенсацию морального вреда истец оценивает в 10 000 000 рублей.Судебное заседание назначено на 15 февраля.ФОТО: https://pixabay.com/ru/