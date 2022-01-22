По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 21 января первым компонентом...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 21 января первым компонентом вакцины привиты 168462 жителя областного центра. Вторым компонентом привились 161848 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214302 комплекта доз вакцины.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города. На 21 января во Владимире привито 73,2% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (69,2%).ФОТО: Администрация города Владимира