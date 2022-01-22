Тревожная статистика от ГИБДД. Всего за 20 дней января во Владимирской области в 84 автоавариях погибли 12 человек. Госавтоинспекторы констатируют: водители не всегда трезво оценивают

Тревожная статистика от ГИБДД. Всего за 20 дней января во Владимирской области в 84 автоавариях погибли 12 человек. Госавтоинспекторы констатируют: водители не всегда трезво оценивают дорожные и погодные условия, забывая об основных нормах ПДД. Итог – смертельные ДТП. В ГИБДД заверяют, что будут бороться с лихачами – в опасных местах будут дежурить наряды дорожно-патрульной службы.