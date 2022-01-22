В поселке Бавлены Кольчугинского района местные жительницы недовольны качеством воды и температурой...

В поселке Бавлены Кольчугинского района местные жительницы недовольны качеством воды и температурой отопления в квартирах. Причина - новая котельная, которую ввели в строй 3 года назад. Почему новое не всегда лучшее, выяснял Александр Сыпченко.Новую блочно-модульную котельную, работающую на газе, в Бавленах сейчас не ругает только ленивый. Старое оборудование работало лучше, говорят люди. В квартирах было сухо и тепло. После модернизации многим бавленцам приходится спать в одежде, так как батареи холодные, а температура не поднимается выше 15 градусов.Тамара Сомова, жительница п. Бавлены:- Было три насоса, прекрасно, ходила босиком, ходила в кимоно, а сейчас валенки снимаю, только когда спать ложусь.Татьяна Ефремова, жительница п. Бавлены:- У нас 22-квартирный дом, 10 квартир совершенно не отапливаются, вообще холодные и ледяные, это катастрофа.Есть проблемы и с питьевой водой. Сети изношены полностью, трубы забиты грязью - вода из крана идет рыжего цвета.Валентина Сергеева, жительница п. Бавлены:- Большое содержание железа и меди в нашей воде, тяжелые металлы, вода рыжая совсем, когда начинаются пуско-наладочные работы, вот такая штука к нам течет в краны.Люди рассчитывают, что местная власть их, наконец, услышит и не даст замерзнуть и умереть от жажды в собственных квартирах. Глава администрации бавленского сельского поселения Артём Сомов заявляет: причина коммунального коллапса - старые сети, какой бы мощной и современной ни была новая котельная, тепло просто не доходит до квартир. По словам главы, вопрос неоднократно поднимался на различных совещаниях и на сегодня даже выработан механизм решения проблемы...Артем Сомов, глава администрации бавленского сельского поселения:- Обследовали систему, определили участки, которым необходима замена, ввиду того, что сейчас отопительный период, запланированы мероприятия в не отопительный период, на решение, на замену участков сетей, плюс были выявлены установки насосов, которые не имеют разрешения.Мерзнуть жителям Бавлен придется недолго, обещают в местной администрации - всего-то до весны. К обещанным работам коммунальщики приступят в мае...Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»