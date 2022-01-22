У нее только что с огромным успехом прошла выставка в Орехово-Зуеве. И теперь новый старт-...

У нее только что с огромным успехом прошла выставка в Орехово-Зуеве. И теперь новый старт- Всероссийская выставка-конкурс декоративного искусства в Екатеринбурге - Триеннале декоративного искусства. Начинается отбор работ. Свои шедевры представила и Татьяна Гребнева - наш владимирский дизайнер по текстилю. Это будет ее новый вклад в Год народного искусства и культурного наследия ."Вытягиваю из него все возможности" - так о своем ткацком станке говорит Татьяна Гребнева. И называет его своей "рабочей лошадкой". Благодаря ей мастер создает удивительные тканные полотна, которые принесли ей не только всероссийскую, но и международную славу. Сегодня Гребнева - самый востребованный художник. Создаёт костюмы, интерьеры, сотрудничает с театрами и музеями. Самотканые гобелены Татьяны украшают частные коллекции, покоряют международные фестивали. Такие станки до начала 20 века были практически в каждом доме. Свою "лошадку" мастер не раз реанимировала и помогала другим людям возвращать к жизни обычные крестьянские станки. В конструкции Гребневой есть даже программное управление.Татьяна Гребнева художник декоративного искусства, дизайнер по текстилю: "Заменяет сложную систему подъема вот этих самых ремизок. Здесь есть такая шестигранная призма. Каретка ремизоподъемная. И система картона - вот я сама прошиваю, собираю. Эти элементы мне достались от производства, металлические, совпали по рисунку. Представляете, это раппорт одного из переплетений - от 1 нитки до 24, и потом повторяется рисунок".Татьяна Гребнева - виртуоз самых сложных трудоёмких техник ручного ткачества. Любит эксперименты, разработала свои комбинации и переплетения. НОУ-ХАУ - так говорят о ее новом методе московские коллеги. Ткёт не только хлопчатобумажной, шерстяной, льняной или шёлковой нитью, но и кожаными, меховыми ремешками. Такого до Гребневой никто не делал.Татьяна Гребнева художник декоративного искусства, дизайнер по текстилю: "Интересная получается ткань необычная. Издалека напоминает экзотическое животное, рептилию...Потому что фактура, которую дает ткань - нитки остаются, а в утке появляется кожа, переплетающие основу ремешки".Если само полотно в черно-серой графике невыразительно по цвету, в изделии оно совершенно. Каждая новая работа - открытие и очередная конкурсная победа. Свои костюмы художница называет экологическими - всё из натуральных материалов. И одной из самых совершенных считает народную конструкцию- прямую туникообразную форму.Татьяна Гребнева художник декоративного искусства, дизайнер по текстилю: "Вот ширина станка. Практически во всех губерниях от 40-42 см. представляете? Что, казалось бы, сделать? из 2-х полос детскую рубаху. Из 4-х- женскую, мужскую. Если нужно расширь , вшивали клинья. Из этой ширины можно сделать 2 манжета. Один воротник. Это настолько уникальный расчет. Расчет, при котором ничего не выбрасывалось. В дело - в одеяла, лоскутное шитьё - всегда шли детали. Отношение к ткани было трепетным у всех народов. Люди жили в другом ритме, говорит мастерица. Сами выращивали лён, хлопок, обрабатывали шерсть, создавали прекрасные полотна и вещи. Гребневой удалось раскрыть новые художественные возможности древних техник. Когда-то во время поездки в Карелию, на фестивале ремизного ткачества художница поняла: с текстилем можно работать " современно, масштабно, неожиданно".Итог- объёмные панно с крупным, мощным орнаментом. Дань народным традициям. Сначала ткутся лоскуты, а уже потом состыковываются.Татьяна Гребнева художник декоративного искусства, дизайнер по текстилю: "За счет того, что кожа по-разному проложена, где-то в полотне идет раз за разом, где-то проскальзывает через несколько нитей, создавая орнамент, как собственное говоря и классический орнамент. Бранное ткачество. Характерно было для Владимирской губернии, для русского Севера - Архангельска, Вологды. Очень много продолжают ткать в Карелии".В начале 20-ого столетия обычные владимирские полотна уже покоряли Европу. На Парижской выставке 1925 года представительница СССР, модельер Надежда Ламонова получила тогда первый приз за дизайн одежды и оригинальную идею. Её платья прямого силуэта , типичные для моды того времени, были сшиты именно из владимирских полотенец.Такие платья действительно удобны, соглашается Татьяна. И в наше время минимализм и функциональность выходят на первый план,и, возможно, определят моду будущего.Татьяна Гребнева художник декоративного искусства, дизайнер по текстилю: "Для дизайнеров, художников не важно какого периода, в который они живут. Народное искусство всё равно будет базовым. Фундаментом, на котором мы формируемся..То, что нас вдохновляет, то что удивляет нас бесконечно. Потому что народный костюм- это величайшая мудрость".Чем сегодня готова покорять публику Татьяна Гребнева? Новая работа в технике текстильной пластики " Энергия духа" - дополнение к последнему гобелену "Энергия Любви". Вещь необычная, как и сама тема абстракции и ассоциации. Ещё один проект продолжает тему Древней Руси. Вслед за образом Андрея Боголюбского появилась серия работ об Александре Невском - давняя мечта Татьяны. Её мастер воплотила на сцене вместе со студентами и владимирским режиссером Романом Захаровым. Премьера скоро. Зрителя ждут не только невероятные цветовые решения, новые подходы к декорациям, но и настоящие исторические открытия. Кто на самом деле был изображен на щите великого князя? Татьяна Гребнева раскроет тайну.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин "Вести- Владимир".