Во Владимирском театре кукол готовят премьеру - бэби спектакль для самых маленьких зрителей от 6...

Во Владимирском театре кукол готовят премьеру - бэби спектакль для самых маленьких зрителей от 6 месяцев до 3 лет.На сайте кукольного театра сообщается, что московские режиссёр-постановщик Екатерина Кочнева и художник Ирина Новичкова уже представили на художественном и техническом совете спектакль «СНЫ О РЕКЕ», премьерный показ которого планируют представить для юных владимирских зрителей в конце марта текущего года.Представление будет интерактивным, продолжительностью не более 30 минут.Отмечается, что формат бэби спектакля - принципиально новый для нашего города. Он также отличается от "театра на подушках", рассчитанного для малышей.