Он признался в совершении преступления и раскаялся в содеянном.

Во Владимире мужчину обвиняют в убийстве соседа. Против 36-летнего жителя Юрьевца возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Мария Серова.По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января мужчинами, проживающими в одной квартире, в ходе застолья произошла ссора.«Один из них нанёс 43-летнему знакомому множественные удары ножом по телу и конечностям. От потери крови потерпевший скончался на месте происшествия», - уточнили в Следкоме.Душегуба арестовали. Он признался в совершении преступления и раскаялся в содеянном.Расследование продолжается.