В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и...

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году запланировано благоустройство дворов домов по адресам:Северная, 25,Пичугина, 7,Перекопский военный городок, 2,проспект Ленина, 45,Строителей, 2 (мкр. Оргтруд),Верхняя Дуброва, 18-а,Соколова-Соколенка, 6,Растопчина, 45,Гастелло, 17,Завадского, 5,проспект Строителей, 4-а,Доватора, 3-а.ФОТО: Администрация города Владимира