В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и...
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году запланировано благоустройство дворов домов по адресам:
Северная, 25,
Пичугина, 7,
Перекопский военный городок, 2,
проспект Ленина, 45,
Строителей, 2 (мкр. Оргтруд),
Верхняя Дуброва, 18-а,
Соколова-Соколенка, 6,
Растопчина, 45,
Гастелло, 17,
Завадского, 5,
проспект Строителей, 4-а,
Доватора, 3-а.
ФОТО: Администрация города Владимира