Дорогу от Петушков до Липны заасфальтирует «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7», которое выиграло электронные торги.

Почти 900 млн рублей потратят во Владимирской области на ремонт участка трассы М-7. Дорогу от Петушков до Липны заасфальтирует «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7», которое выиграло электронные торги.Компания «ДЭП № 7» проведёт подготовительные и геодезические работы, снимет старый слой асфальта, восстановит дорожное полотно, укрепит обочины и отремонтирует коммуникации.На автомагистрали нанесут разметку, обновят знаки, опоры, ограждения, благоустроят тротуары и павильоны общественного транспорта.Объект планируется сдать к 30 ноября. Подрядчик приступит к работам после заключения контракта.