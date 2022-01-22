Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Куйбышева в Петушках поступило сегодня днём. На...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Куйбышева в Петушках поступило сегодня днём.На момент прибытия подразделений горела крыша дома и гаража. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 172 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области