На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 323 случая заболевания...
На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
95 - во Владимире;
60 - в Ковровском районе;
28 - в Муромском районе;
27 - в Юрьев-Польском районе;
26 - в Вязниковском районе;
25 - в Кольчугинском районе;
20 - в Гусь-Хрустальном районе;
16 - в Александровском районе;
7 - в Камешковском районе;
5 - в Петушинском и Гороховецком районах;
3 - в Судогодском районе и в городе Радужном;
2 - в Собинском районе;
1 - в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 656 случаев заболевания