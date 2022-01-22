На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 323 случая заболевания...

На территории Владимирской области за прошедшие лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:95 - во Владимире;60 - в Ковровском районе;28 - в Муромском районе;27 - в Юрьев-Польском районе;26 - в Вязниковском районе;25 - в Кольчугинском районе;20 - в Гусь-Хрустальном районе;16 - в Александровском районе;7 - в Камешковском районе;5 - в Петушинском и Гороховецком районах;3 - в Судогодском районе и в городе Радужном;2 - в Собинском районе;1 - в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 656 случаев заболевания