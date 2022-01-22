На 41 больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 85 656. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (95 заболевших за сутки).

На 41 больше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 85 656. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (95 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 80. Всего с начала пандемии в областном центре уже 20 251 заражённый. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 20 251 случай (+95)Муром — 9 592 (+28)Гусь-Хрустальный