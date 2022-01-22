С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 656 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 января выявлено 323 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 95 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасный вирус в 28 сл. в Муромском, 60 сл. в Ковровском, 5 сл. в Петушинском, 25 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Александровском, 27 сл. в Юрьев-Польском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 26 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 85 656 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 251 случаев во Владимире, 9592 ​- в округе Муром, 9444 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.