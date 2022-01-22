С начала 2022 года во Владимирской области произошло 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 12 человек. Такая аварийность объясняется небывалыми снегопадами и, конечно, ..

С начала 2022 года во Владимирской области произошло 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 12 человек. Такая аварийность объясняется небывалыми снегопадами и, конечно, состоянием дорожного полотна.Инспекторы ГИБДД усилят контроль в наиболее опасных местах.«Службу дополнительно будут нести более 50 сотрудников. Для привлечения внимания водителей на патрульных автомобилях будут применяться спецсигналы, а также оповещение при помощи сигнально-говорящих установок», — добавили в региональном УМВД.В Александровском, Суздальском, Вязниковском, и Гороховецком районах установят комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.