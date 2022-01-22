Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука о диалоге между парламентами двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о диалоге между парламентами двух стран.Председатель ГД назвал диалог единственном правильным путем. Без этого нет доверия и развития, отметил он."Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", – написал Володин в своем .По его словам, в Госдуме ждут Медведчука и его коллег из группы дружбы с визитом для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.Ранее была создана группа дружбы между Госдумой и Верховной Радой. Медведчук назвал это важным шагом к нормализации отношений между странами.