Полицейские Собинского и Юрьев-Польского ОМВД изъяли у местных жителей марихуану и наркотик синтетического происхождения.

Полицейские ОМВД России по Собинскому району в декабре прошлого года в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств задержали на территории района 30-летнего и 48-летнего местных жителей. У 30-летнего мужчины при себе находился сверток, в котором, согласно заключению проведенной впоследствии экспертизы, хранился синтетический наркотик, массой более 1 грамма. У второго задержанного – 48-летнего жителя Собинки оперативники изъяли наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 7,2 грамма.Сотрудники Юрьев-Польского ОМВД в результате отработки информации задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотического средства марихуана, массой более 23 грамм. По словам мужчины, дикорастущее растение он обнаружил в лесополосе, сорвал его, высушил и хранил у себя дома.В настоящее время в отношении фигурантов сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).