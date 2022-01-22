Злоумышленница предложила троим жителям Зеленограда помощь в оформлении документов за денежное вознаграждение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержана женщина, подозреваемая в нескольких эпизодах мошенничества.Установлено, что злоумышленница предложила троим жителям Зеленограда в возрасте 24-25 лет помощь в оформлении документов за денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. После того, как потерпевшие перевели ей деньги на банковскую карту, женщина перестала выходить на связь. Общий ущерб составил 105 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Академика Валиева. Ею оказалась 36-летняя ранее судимая приезжая. Похищенными денежными средствами она успела распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31