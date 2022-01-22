Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 17000 кв.м в...

Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 17000 кв.м в Александровском районе признали виновным в нарушении земельного законодательства. Ещё в ноябре прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в ходе проверки обнаружили, что участок так и не введён сельхозоборот: на момент осмотра поверхность земельного участка была покрыта подушкой сухих сорных трав, над которой так же возвышался сухостой и густая древесно-кустарниковая растительность высотой более 3м, растущая по всей площади участка.Тогда в отношении правообладателя участка было возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 10 тысяч рублей. Собственнику повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, выполнение которого будет проконтролировано в текущем году.ФОТО: https://pixabay.com/ru/